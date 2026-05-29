Japonya sanayi üretiminde sürpriz genişleme: Nisan ayı çıktıları makro beklentileri aştı

Mart ayında yaşanan gerilemenin ardından, nisan dönemine ait imalat ve fabrika çıktıları makroekonomik öngörülerin aksine pozitif bir büyüme ivmesi yakalayarak ekonomik aktivitedeki direnci ortaya koydu. Mevsimsellikten arındırılmış fabrikalar ve madenler üretim endeksi, iki aylık düşüş eğilimini kırarken, nisan ayı imalat çıktılarında daralma yaşanacağını öngören senaryolar tamamen hükümsüz kaldı. Gerçekleşen bu sürpriz genişleme, küresel ölçekte sıkılaşan para politikalarına rağmen sanayi tabanının korunduğuna işaret ediyor. Yıllık bazda incelendiğinde ise sanayi üretiminin %2,3 oranında büyüme kaydetmesi, genel üretim trendinin orta vadeli genişleme eğilimini koruduğunu net bir biçimde doğruluyor.

Teknoloji ve makine grubu üretimde dinamo etkisi yarattı

İmalat sanayi üretim hacmindeki bu beklenmedik yukarı yönlü hareketin ana dinamiklerini küresel çip yatırımları ve yapay zeka altyapı projelerinin tetiklediği sermaye malları ile teknoloji grubu oluşturuyor. Endeks alt kırılımlarında genel amaçlı makine imalatı %5,3, elektrikli makineler ile bilgi elektroniği ekipmanları üretimi ise %3,5 oranında büyüme kaydetti. Özellikle yarı iletken test enstrümanları ile katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin küresel talebe bağlı olarak fabrikalarda yoğun bir mesaiyle üretilmesi, genel endeks çıktısını yukarı taşıyan en baskın unsur oldu. Buna karşın, otomotiv sektöründe binek araç ve kamyon segmentindeki yerel ve uluslararası talep zayıflığının etkisiyle motorlu kara taşıtları üretimi %2,4 oranında daralarak toplam büyüme potansiyelini sınırlayan ana sektör olarak öne çıktı.

Japonya ekonomisinde üretim ve tüketim dengesi

Ekonomik aktivitenin üretim cephesindeki bu toparlanma, eş zamanlı olarak açıklanan iç talep ve iş gücü piyasası verilerindeki canlılıkla birleşerek genel ekonomik görünümü bütünleştiriyor. Enflasyonist baskılara ve yükselen yaşam maliyetlerine rağmen Japonya'da perakende satışlar nisan ayında yıllık bazda %2,1 oranında artış kaydederek tüketici harcamalarının henüz sert bir resesyon fiyatlamasına girmediğini gösterdi. Tüketim cephesindeki bu direncin arka planında ise azalan nüfusa bağlı olarak şirketlerin istihdamı koruma zorunluluğu ve işsizlik oranının %2,5 seviyesine gerilemesi yer alıyor. İş gücü piyasadaki bu sıkılık ücret artış beklentilerini beslerken, fabrika üretimindeki toparlanmayla birlikte Japonya Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde masaya getirebileceği olası faiz artırım adımlarında elini güçlendiren bir zemin hazırlıyor.