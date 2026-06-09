Japonya, savaş sonrası en büyük bütçe reformuna hazırlanıyor

Katayama, yetkililerin beklenmedik harcama ihtiyaçlarını karşılamak için ek bütçelere bağımlılığı azaltmaya çalıştığını belirtti.

"Bütçe sistemi reformu açısından bu, açıkça savaş sonrası dönemin en büyük revizyonu" diyen Katayama, hükümetin bu konuda yüksek düzeyde kararlılık gösterdiğini ifade etti.

Katayama, temel sorunun sistemin yıl içinde oldukça büyük bir ek bütçe hazırlanacağı varsayımı üzerine kurulmuş olması olduğunu belirtti. Bunun mali yılın başında öngörülebilirlik oluşturmayı zorlaştırdığını ve başka sorunlara yol açtığını söyledi.

Maliye Bakanı, hükümetin ek bütçe kullanımını tamamen dışlamayacağını da vurguladı. Katayama, öngörülemeyen gelişmelere yanıt vermek gerektiğinde ilave harcama paketlerinin yine hazırlanabileceğini ifade etti.

Katayama, piyasa katılımcılarının hükümetin hedeflerini anlaması halinde tahvil piyasasında veya diğer alanlarda düzensiz hareketlerin görülme olasılığının azalacağını söyledi.

Ek bütçelerin kaldırılması, Japonya'nın bütçe süreci açısından önemli bir değişiklik anlamına gelecek. Ülkede hükümetler, yıllık harcama ihtiyaçlarını karşılamak için uzun süredir ek bütçelere başvuruyor.

Katayama'nın açıklamaları, 3,1 trilyon yenlik ek bütçenin kabul edilmesinden günler sonra geldi. Yaklaşık 19,4 milyar dolarlık ek bütçede, enflasyon ve Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan diğer sorunlara yanıt vermek üzere yeni bir yedek fon da yer aldı.