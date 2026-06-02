Japonya, tarihi yen çöküşünün eşiğinde olabilir!

Japonya, uzun süreli bir petrol fiyatı artışı ve hükümetin mali genişleme riskiyle karşı karşıya kalırken tarihi bir yen çöküşünün yalnızca bir adım gerisinde olabilir.

SMBC Nikko Securities stratejisti Makoto Noji son üç yılda maliyet kaynaklı enflasyonun Japon halkı üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu ve bu konjonktürde talebin canlandırılmasının enflasyonu hızlandıracağını söyledi.

Noji, "Enflasyonu ve yen değer kaybını önlemek için daha fazla yen alım müdahalesinin gerekli olduğuna dair bir kanının oluşmasını, faiz artışları ve mali genişlemenin sınırlandırılması gibi öz yardım çabalarıyla birlikte görmek istiyorum" dedi.

Maliye Bakanı Satsuki Katayama ise salı günü hükümetin gerekirse döviz piyasasında gerekli adımları atacağını açıkladı.