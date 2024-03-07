Japonya ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artışla 806,5 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 765,4 milyar yen açık verilmişti.

İhracat yüzde 0,7 düşüşle 5 trilyon 347,3 milyar yen olurken, ithalat yüzde 0,1 artışla 6 trilyon 153,8 milyar yen oldu.

Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.