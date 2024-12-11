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Japonya toptan eşya fiyatları kasımda arttı

Japonya toptan eşya fiyatları yıllık yüzde 3,7 arttı.

Haber Merkezi
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Japonya toptan eşya fiyatları kasımda arttı
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Japonya Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Japonya'da toptan eşya fiyatları kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı.

Şirketlerin mal ve hizmetleri için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen kurumsal mal fiyatları endeksindeki (CGPI) artışın, yıllık yüzde 3,4 olması bekleniyordu.

Ekim ayında fiyatlar yıllık yüzde 3,6'lık artış göstermişti.

Kasım ayında fiyatlar, ekim ayında olduğu gibi bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Beklenti yüzde 0,2 artış olacağı yönündeydi.

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