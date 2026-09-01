Japonya ve ABD'den yen için ortak mesaj

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G20 maliye yetkilileri toplantısı için ABD'nin Asheville kentinde bulunan Katayama, "Bessent ile yendeki düzenli hareketlerin ABD piyasaları dahil küresel finansal piyasaların istikrarı açısından gerekli olduğunu ve Japonya ile ABD'nin koordineli çabalarının bu ortak hedefe katkı sağlayacağını teyit ettik" dedi.

Yen yeniden 160 seviyesine yaklaştı

Açıklamalar, temmuz ayında Japonya ve ABD'nin gerçekleştirdiği sıra dışı ortak döviz müdahalesine rağmen yenin yeniden değer kaybettiği bir dönemde geldi.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın geçen hafta verdiği şahin mesajların ardından yen bir aylık en düşük seviyesine gerileyerek, ortak müdahaleden bu yana en zayıf seviyesini gördü ve dolar karşısında yeniden 160 civarına yaklaştı.

Katayama, son dönemde ekonomik temellerden kopuk spekülatif kur hareketlerinin arttığını belirtirken, Tokyo'nun düzensiz döviz hareketlerine karşı kararlı biçimde müdahale etme konusundaki tutumunun değişmediğini söyledi.

Koordineli müdahalenin koşulları G7'ye anlatıldı

Japonya Maliye Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Katayama'nın G7 ülkelerindeki mevkidaşlarına ABD-Japonya ortak döviz müdahalesinin hangi koşullarda gündeme gelebileceğini ve hangi faktörlerin böyle bir adımı tetikleyebileceğini anlattığını belirtti.

Katayama ile Bessent'in ikili görüşmesinde de son koordineli müdahale ve Japonya'nın maliye politikası ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Tarafların döviz alanındaki iş birliğini daha da güçlendirme konusunda "yapıcı" görüşmeler yaptığı bildirildi.

Katayama'dan faiz artışı haberlerine yalanlama

Yendeki zayıflık ve Bessent'in Japonya'nın faizleri artırması gerektiği yönünde yorumlandığı belirtilen açıklamaları, Japonya Merkez Bankası'nın eylül toplantısında faiz artıracağı beklentilerini güçlendirdi.

Ancak Katayama, yerel basında yer alan haberlerin aksine Bessent ile para politikasını görüşmediğini söyledi. Para politikasına ilişkin spesifik kararların Japonya Merkez Bankası'nın yetkisinde olduğunu vurguladı.

Bessent'in G20 kapsamında Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda ile de görüştüğü belirtilirken, ABD tarafı Japonya'nın mali sürdürülebilirlik ve para politikasının gelecekteki yönü konusunda daha net iletişim kurmasını istiyor.