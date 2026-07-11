Japonya yeni bir stagflasyon kıskacına mı sürükleniyor?

Küresel ekonomide uzun yıllar boyunca deflasyonist döngü ve likidite tuzağıyla mücadele eden Japonya, mevcut konjonktürde arz yönlü bir fiyat sarmalının merkezinde yer alıyor. Haziran ayına ilişkin paylaşılan son makroekonomik veriler, üretici fiyat endeksinin (ÜFE) yıllık bazda %7,1 oranında artarak piyasalardaki %6,8’lik konsensüs beklentiyi belirgin şekilde aştığını ortaya koydu. Önceki döneme ait verinin de %6,6 seviyesine yukarı yönlü revize edilmesi, girdi maliyetlerindeki artışın geçici olmadığını, aksine son dört aydır üst üste ivmelenerek yapısal bir trende dönüştüğünü doğruluyor. Aylık bazdaki %0,4’lük artış da üreticilerin tedarik zincirinde yaşadığı maliyet baskısının bilançolara yansımaya devam ettiğini gösteriyor.

Maliyet artışlarının arkasındaki iki makroekonomik etken: Emtia şoku ve cari dengedeki kur baskısı

Şirketler arası ticarette gözlenen keskin fiyat artışlarının arkasında iki temel makroekonomik faktör öne çıkıyor. Küresel lojistik hatlarındaki arz kısıtları ve jeopolitik riskler, enerji emtialarında ciddi bir fiyat baskısı yaratıyor. Enerji ve hammadde ithalatına bağımlı olan ülke sanayisinde; petrol ve kömür türevleri fiyatları yıllık bazda %22,8, ana metal grubu ise %39,2 oranında yükseliş kaydetti.

Maliyetleri tırmandıran ikinci ve en az emtia şoku kadar etkili olan unsur ise yenin, dolar karşısında son 40 yılın en düşük seviyelerinde seyretmesi oldu. Yen bazlı ithalat fiyat endeksinin haziran ayında yıllık bazda %29,7 oranında fırlaması, ithal girdilerin fabrikaya giriş maliyetlerini doğrudan yukarı çekiyor.

Japonya Merkez Bankası’nın faiz ikilemi ve stagflasyon riski

Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika faizini %1 seviyesine yükselterek başlattığı parasal sıkılaşma sürecinde kritik bir viraja girdi. Son açıklanan güçlü ekonomik veriler, bankanın hareket alanını iyice daraltırken, BOJ’u faiz artırımı ile stagflasyon riski arasında zorlu bir seçimle karşı karşıya bırakıyor.

Normal şartlar altında rekor seviyeye ulaşan üretici enflasyonu, sonbahar aylarında yeni bir faiz artışını zorunlu kılıyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde, talep yönlü kırılganlıklar ve stagflasyon endişeleri yer alıyor.

Hükümetin kamusal sübvansiyonları sayesinde tüketici enflasyonu (TÜFE) şimdilik %2 hedefinin altında tutulsa da, üreticilerin katlandığı yüksek maliyet yükünü eninde sonunda etiketlere yansıtacağı öngörülüyor. Ülkede yıllık ücret artışlarının %5’i aşarak son 30 yılın en güçlü performansını sergilemesi olumlu bir sinyal olarak değerlendirilse de, hanehalkının reel alım gücü henüz bu boyutta bir fiyat artışını göğüsleyecek seviyede değil.

Ekonomi çevreleri, BOJ’un atacağı agresif bir sıkılaşma adımının maliyet baskısıyla boğuşan şirketlerin finansal dengelerini bozabileceği ve zaten zayıf seyreden iç talebi tamamen felç edebileceği konusunda uyarıyor.