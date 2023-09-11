Japonya yeni ekonomik tedbirler planlıyor
Japonya Başbakanı Kishida, kabinede değişiklik ve yeni ekonomik tedbirler için harekete geçti.
Japonya Başbakanı Fumio Kishida, kabinesinde değişiklik yapmayı ve bunun hemen sonrasında ekonomik tedbirler paketi hazırlamayı planladığını söyledi.
Hafta sonu yapılan G20 zirvesi sırasında gazetecilere konuşan Kishida, "Ayın 13'ü gibi parti liderliğinde ve kabinede bir değişiklik yapmayı düşünüyorum" dedi.
Geçtiğimiz ay eylül ayında bir ekonomik önlemler paketi hazırlamayı planladığını söyleyen Kishida, basın toplantısında kapsamlı adımlar atmayı hedeflediğini vurguladı.