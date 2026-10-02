Japonya'da 10 yıllık tahvil getirisi 30 yılın zirvesinden geri çekildi
Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi %3,1'in altına inerek 30 yılın en yüksek seviyelerinden uzaklaştı. Fransa'nın mali ve siyasi görünümüne ilişkin endişelerle artan güvenli liman talebi ABD Hazine tahvillerine alım getirirken, Japonya getirileri de ABD tahvillerine paralel geri çekildi.
Japonya'da 10 yıllık devlet tahvili getirisi %3,1 seviyesinin altına gerileyerek 30 yılın en yüksek seviyelerinden uzaklaştı. Geri çekilmede Fransa kaynaklı endişelerle artan güvenli liman talebinin ABD Hazine tahvillerine yansıması etkili oldu.
Tokyo enflasyonu BoJ hedefini aştı
Tokyo'da temel enflasyon eylül ayında %2,7 artış kaydetti. Bu veriyle birlikte enflasyon, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) %2'lik hedefini 9 ayda ilk kez aşmış oldu. Güçlü ekonomik veriler ise Japon getirilerini yukarı yönde desteklemeyi sürdürdü.
BoJ özetinde şahin sinyal beklentinin altında kaldı
BoJ'un eylül toplantısına ilişkin görüş özetinde beklentilerden daha az şahin mesajlar öne çıktı. Özet, politika yapıcıların enflasyonun hedefi aşmasını önlemeye odaklandığına işaret etti. Metinde bu yıl içinde bir faiz artışı daha olabileceğine yönelik sinyal yer alırken, zamanlamaya dair net bir yönlendirme sunulmadı.
Mali taraftan baskı sürüyor
Öte yandan Japon tahvilleri hükümetin genişlemeci harcama planları ve kötüleşen mali görünüm nedeniyle baskı altında kalmaya devam etti.