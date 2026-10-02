Japonya'da 10 yıllık tahvil getirisi 30 yılın zirvesinden geri çekildi

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Japonya'da 10 yıllık devlet tahvili getirisi %3,1 seviyesinin altına gerileyerek 30 yılın en yüksek seviyelerinden uzaklaştı. Geri çekilmede Fransa kaynaklı endişelerle artan güvenli liman talebinin ABD Hazine tahvillerine yansıması etkili oldu.

Tokyo enflasyonu BoJ hedefini aştı

Tokyo'da temel enflasyon eylül ayında %2,7 artış kaydetti. Bu veriyle birlikte enflasyon, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) %2'lik hedefini 9 ayda ilk kez aşmış oldu. Güçlü ekonomik veriler ise Japon getirilerini yukarı yönde desteklemeyi sürdürdü.

BoJ özetinde şahin sinyal beklentinin altında kaldı

BoJ'un eylül toplantısına ilişkin görüş özetinde beklentilerden daha az şahin mesajlar öne çıktı. Özet, politika yapıcıların enflasyonun hedefi aşmasını önlemeye odaklandığına işaret etti. Metinde bu yıl içinde bir faiz artışı daha olabileceğine yönelik sinyal yer alırken, zamanlamaya dair net bir yönlendirme sunulmadı.

Mali taraftan baskı sürüyor

Öte yandan Japon tahvilleri hükümetin genişlemeci harcama planları ve kötüleşen mali görünüm nedeniyle baskı altında kalmaya devam etti.