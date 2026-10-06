Japonya'da 10 yıllık tahvil ihalesine güçlü talep: Getiri %3'ü aştı, alımlar hızlandı

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Japonya 10 yıllık devlet tahvili getirisi %3.12 ile son 30 yılın en yüksek seviyesini test etti. Gösterge getiri %3.10 seviyesinde denge buldu.

%3 seviyesi sonrası alım geldi

Gösterge getirinin %3 eşiğini aşması sonrası düzenlenen 10 yıllık ihalede alım ilgisi arttı. Güçlü taleple birlikte getiri %2.995 seviyesine geri çekildi.

Teklif karşılama oranı ortalamayı aştı

İhalede teklif karşılama oranı 3.59 olarak gerçekleşti. Bu oran, 12 aylık ortalama olan 3.20'nin ve önceki ayki 2.97 seviyesinin üzerinde kaldı.

Önceki zayıf ihalelerde oran 3.13'e gerileyerek 1 yıllık ortalama 3.33'ün altına inmişti.

Mevcut tablo, %3 üzerindeki getiri seviyelerinin ihalelerde talebi desteklediğini, buna karşın para politikasına ilişkin belirsizliklerin talepte dalgalanmaya neden olduğunu gösteriyor.