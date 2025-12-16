Japonya'da 18 trilyon yenlik ek bütçeyi onaylandı

Japonya'da parlamentonun üst kanadı, mali kaygılara rağmen başbakan Sanae Takaichi'e COVID-19 pandemisinden bu yana ülkenin en büyük teşvik paketini uygulamak için yeşil ışık yaktı. 18,3 trilyon yenlik (118 milyar dolar) ek bütçe onaylandı.

Geçen hafta parlamento alt meclisi tarafından zaten onaylanan 2025 mali yılı ek bütçesi, geçen yılki 13,9 trilyon yenlik harcamayı aşıyor ve büyük ölçüde yeni borç ihracıyla finanse ediliyor. Bu durum, Takaichi'in harcamaları destekleme konusundaki agresif duruşunu vurguluyor.

Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirileri bu ay 18 yılın zirvesine ulaştı. Bank of Japan'in cuma günü faiz oranlarını %0,75'e çıkararak otuz yılın en yüksek seviyesine getirmesi geniş çapta bekleniyor.