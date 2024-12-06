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Japonya’da 20 günlük dış ticaret açığı

Japonya'da dış ticaret kasım ayının ilk 20 gününde açık verdi.

Haber Merkezi
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Japonya’da 20 günlük dış ticaret açığı
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Japonya'da dış ticaret Kasım 2024’ün ilk 20 gününde açık verdi. Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ticaret açığı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 azalarak 464,2 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 557,9 milyar yen açık verilmişti.

İhracat yüzde 2,1 artarak 5 trilyon 952,3 milyar yen olurken, ithalat yüzde 0,5 artarak 6 trilyon 416,5 milyar yene geldi.

Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.

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