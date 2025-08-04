Japonya'da 23 yılın rekor asgari ücret zammı yolda!

Japonya Çalışma Bakanlığı oluşturduğu kurul, hükümetin ücret odaklı ekonomik büyümeyi sürdürme çabaları nedeniyle bu mali yıl için ulusal ortalama asgari ücrette %6'lık bir artış önerdi. Bu, en az 2002'den bu yana en büyük artış olacak.

Reel ücret artışı sağlamak politika önceliği oldu

Devam eden enflasyon haneleri sıkıştırmaya devam ederken, reel ücret artışı sağlamak Japonya için en önemli politika önceliği haline geldi.

Başbakan Shigeru Ishiba'nın iktidar koalisyonu, son seçimlerde parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğunu kaybetti ve bu durum hükümetin tepkisine yönelik artan hayal kırıklığını gözler önüne serdi.

23 yılın rekor asgari ücret zammı yolda!

Çalışma Bakanlığı yetkilisi, önerilen zammın ortalama asgari ücreti saat başına 1.118 yene (7,57 dolar) çıkaracağını söyledi. Bu, geçen yılki yüzde 5'lik artışı aşarak mevcut sistemin 23 yıl önce uygulamaya konulmasından bu yana en büyük artışa işaret ediyor.

Ishiba, geçen yıl ortalama asgari ücreti on yılın sonuna kadar yüzde 42 artırarak saat başına 1.500 yene çıkarmak için "yorulmaz çabalar" göstereceğini ve bu hedefi önceki yönetimin 2030'ların ortası için belirlediği orijinal hedeften öne çekeceğini taahhüt etmişti.

Daha yüksek asgari ücretler, özellikle asgari ücret revizyonlarından etkilenen işçi oranının diğer gelişmiş ekonomilere kıyasla nispeten yüksek olması göz önüne alındığında, Japonya'nın ücret gidişatı üzerinde önemli etkilere sahip.

Küçük işletmeler için yüksek ücret artışları riskli

Ancak, Japonya'daki iş gücünün yaklaşık yüzde 70'ini istihdam eden küçük işletmeler için yüksek ücret artışları risk teşkil ediyor; çünkü bu şirketler zaten daha büyük emsallerine göre kârlarının daha büyük bir kısmını ücretlere ayırıyor ve daha fazla artışı karşılamakta zorlanabilirler.

Japon şirketleri, bu yıl ücretleri ortalama yüzde 5,25 oranında artırmayı kabul etti. Bu, 34 yılın en büyük ücret artışı ve ciddi işgücü sıkıntısıyla boğuşurken ve işçilerini enflasyondan korumaya çalışırken üst üste üçüncü güçlü büyüme yılı oldu.

Ücret görünümü, Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranını tekrar artırıp artırmamaya karar verirken inceleyeceği temel faktörler arasında yer alıyor.