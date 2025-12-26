Japonya’da 28 yıl sonra bir ilk: Faiz dışı bütçe fazlası

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ülkenin faiz dışı bütçe dengesinin gelecek yıl, 28 yıl sonra ilk kez fazla vereceğini açıkladı.

Takaichi yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetim faiz dışı bütçe dengesinin 1998’den bu yana ilk kez fazla vermesi bekleniyor. Güçlü bir ekonomi hedefi ile mali sürdürülebilirlik arasında denge kuran bir bütçe hazırladığımıza inanıyorum" dedi.

Maliye Bakanlığı verilerine göre, nisan ayında başlayacak mali yıl için ulusal düzeyde faiz dışı bütçe dengeszinin 1,34 trilyon yen fazla vermesi öngörülüyor. Kabine Ofisi’nin resmi tahmininin ise yerel yönetim verilerinin de eklenmesiyle önümüzdeki ay açıklanması bekleniyor.