Japonya’da 35 yılın en güçlü ücret artışı
Rengo verilerine göre Japon şirketleri çalışanlarına ortalama yüzde 5,26 oranında maaş artışı teklif etti. Bu artış, son 35 yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor.
Güçlü ücret artışı, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) daha fazla faiz artırımı yapması yönündeki beklentileri de destekliyor. Ücretlerdeki yükseliş, enflasyonun kalıcı hale gelmesi ve para politikasında sıkılaşma ihtimalini güçlendiriyor.
Mart 2026’da açıklanan veriler, Japonya’da iş gücü piyasasının canlılığını ve ücret baskısının ekonomi üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.