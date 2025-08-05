Japonya'da asgari ücret ilk kez 1.000 Yen'i aşabilir

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'na bağlı Merkezi Asgari Ücret Konseyi'nin bir alt komitesi, geçerli mali yılda asgari saatlik ücretin ülke genelinde ortalama %6'lık rekor bir artışla 63 yen yükseltilmesi yönünde bir kılavuz kararı aldı.

Bu önemli kararla birlikte, şu anda 31 ilde 1.000 yenin altında olan asgari ücretlerin tamamı bu eşiğin üzerine çıkacak. Eğer bu kılavuz her ildeki çalışma konseyleri tarafından kabul edilirse, ulusal ortalama asgari ücret 1.055 yenden 1.118 yene yükselecek; Tokyo ve Kanagawa gibi bölgelerde ise 1.220 yenin üzerine çıkması bekleniyor.

Asgari ücret artışlarına yönelik bu kılavuz, sendika temsilcileri, işverenler ve ekonomi uzmanlarından oluşan bir komite tarafından enflasyon ve ücret artışı gibi faktörler göz önünde bulundurularak her yıl belirleniyor.