Japonya'da bakanlıkların 2027 bütçe talepleri rekora koşuyor

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Kiuchi, Başbakan Sanae Takaichi'nin ek bütçelere bağımlılığı azaltma politikası nedeniyle 2027 taleplerinin, 2025 ek bütçesi ile 2026 başlangıç bütçesinin toplamıyla karşılaştırılmasının daha doğru olacağını belirtti.

Kiuchi, "2027 mali yılı taleplerini, 2025 ek bütçesi ile 2026 başlangıç bütçesinin birleşik büyüklüğüyle karşılaştırmanın önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

143 trilyon yenlik talep gündemde

Yerel basına göre Nisan 2027'de başlayacak mali yıl için bakanlıkların başlangıç bütçesi talepleri yaklaşık 143 trilyon yen, yani 896 milyar dolar seviyesinde olabilir.

Bu rakam, 2026 mali yılı için talep edilen yaklaşık 122 trilyon yen ile geçen yılki yaklaşık 18,3 trilyon yenlik ek bütçenin toplamı olan yaklaşık 140,6 trilyon yenin üzerinde bulunuyor.

Kiuchi, nihai bütçe büyüklüğüne ilişkin bu aşamada yorum yapamayacağını söyledi. Nihai tutar, Maliye Bakanlığı'nın talepleri incelemesinin ardından yıl sonuna doğru belirlenecek.

Takaichi bütçe sistemini değiştiriyor

Artışın önemli nedenlerinden biri, Takaichi hükümetinin bütçe sürecinde yaptığı değişiklikler. Hükümet, geçmişte sonradan ek bütçelerle karşılanan bazı harcamaları başlangıç bütçesine dahil ederek şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

Takaichi ayrıca büyüme stratejisi için çok yıllı bir çerçeve oluşturdu ve bakanlıkların bu alandaki taleplerini geleneksel harcama tavanlarına bağlı kalmadan sunmasına izin verdi.

Bu değişikliklerle savunma, sosyal güvenlik ve ekonomi alanlarında rekor bütçe talepleri ortaya çıkarken, yükselen tahvil faizleri nedeniyle borç servis maliyetleri de harcama ihtiyacını artırıyor.

Kiuchi: Fiyatlar ve ücretler bütçeye yansıtılmalı

Kiuchi, 2027 bütçesinin artan fiyatları ve ücretleri doğru biçimde yansıtması gerektiğini belirterek, aynı zamanda ekonominin büyüme potansiyelinin güçlendirilmesi ve nominal ekonomik büyüklüğün artırılmasının hedeflenmesi gerektiğini söyledi.

Kiuchi, bütçe reformları kapsamında güçlü ekonomi ile mali sürdürülebilirliğin birlikte sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Piyasaların gözü tahvil ihracında

Yaklaşık 143 trilyon yenlik talebin inceleme sürecinde yeterince aşağı çekilmemesi halinde piyasaların Takaichi yönetiminin maliye politikasını önceki hükümetlere kıyasla daha genişlemeci görmesi bekleniyor.

Yatırımcılar açısından en önemli başlıklardan biri ise harcamaların nasıl finanse edileceği. Takaichi daha önce yeni tahvil ihracının 40 trilyon yenin altında tutulacağını söylemişti.

Japonya'nın mali görünümüne ilişkin endişeler ve Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle gösterge 10 yıllık devlet tahvili faizi bu hafta yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı.