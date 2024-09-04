Japonya'da bakanlıkların bütçe talepleri rekor kırdı

Toplam 117,6 trilyon yenlik (811,93 milyar dolar) rekor bütçe talebi, Japonya Merkez Bankası'nın on yıldır sürdürdüğü teşvik programından uzaklaşmasıyla birlikte geldi.

Bu da hükümetin artık ultra düşük borçlanma maliyetlerine ve merkez bankasının borçları etkin bir şekilde finanse etmesine güvenemeyeceği anlamına geliyor.

Maliye Bakanlığı'na göre Nisan ayında başlayacak yeri mali yıl için varsayılan faiz oranı %1.9'dan %2.1'e yükselecek ve faiz ödemeleri ve borç itfası için borç servis maliyetleri 27 trilyon yenden 28,9 trilyon yene çıkacak.

Ekonomisinin iki katından fazla bir büyüklükte borçla boğuşan Japonya, gelecek mali yıla kadar faiz dışı bütçe fazlası verme taahhüdünü teyit etti.

Dai-ichi Life Research Institute baş ekonomisti Hideo Kumano, “Enerji sübvansiyonlarının uzatılıp uzatılmayacağı da dahil olmak üzere, bir sonraki başbakan tarafından hazırlanması muhtemel bir ekonomik paket, yeni liderin mali disiplin konusundaki duruşunu gösterecektir” dedi.

27 Eylül'de yapılacak iktidar partisi LDP'deki liderlik seçiminde yarışa katılan dijital dönüşüm bakanı Taro Kono, mevcut mali durumu “acil durum” olarak nitelendirerek Japonya'nın mali disiplini yeniden kazanması gerektiğini söyledi.

Bir diğer aday Takayuki Kobayashi ise artan fiyatların acısını hafifletmek için yeni bir paket başlatmayı planladığını söyledi.

Kobayashi geçen ay yaptığı açıklamada “Ekonomiye maliyeden daha fazla öncelik verilmeli” demişti.

Bir diğer aday Toshimitsu Motegi de yaptığı açıklamada ekonominin toparlanmaya devam etmesini sağlamak için kapsamlı bir teşvik paketi isteyeceğini söyledi.

Mizuho Research and Technologies'de kıdemli ekonomist olan Saisuke Sakai, “Önümüzde yaklaşan bir alt meclis seçimi varken, daha fazla harcama çağrıları artabilir” dedi. Harcamaların düzene sokulmaması durumunda faiz dışı bütçe fazlası elde etmenin zorlaşacağını da sözlerine ekledi.