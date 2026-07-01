Japonya'da büyük şirketlerin ekonomiye güveni sekiz yılın zirvesine çıktı

Japonya'da büyük şirketlerin ekonomiye ilişkin güveni son sekiz yılın en yüksek seviyesine yükselirken, kurumsal enflasyon beklentileri de rekor düzeye çıktı. Veriler, Orta Doğu'daki savaşın yarattığı belirsizliklere rağmen ekonominin dirençli kaldığını ve Japonya Merkez Bankası'nın yeni faiz artırımlarına yönelik beklentileri güçlendirdiğini gösterdi.

Japonya Merkez Bankası'nın çeyrek dönemlerde yayımladığı "tankan" anketine göre, büyük imalatçıların iş koşullarına ilişkin güven endeksi mart ayındaki +17 seviyesinden haziranda +22'ye çıktı. Piyasa beklentisi endeksin +16 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Bu sonuç, Mart 2018'den bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Enerji ve teknoloji dengelendi

İran savaşı nedeniyle artan maliyetler ve tedarik kesintileri güven üzerinde baskı oluştururken, yapay zekâ bağlantılı ürünlere ve çiplere yönelik güçlü talep olumsuz etkinin dengelenmesini sağladı.

Büyük imalat dışı şirketlerin güven endeksi ise mart ayındaki +36 seviyesinden +37'ye yükseldi. Beklentilerin +35 olduğu endeks, Ağustos 1991'den bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Güçlü turizm talebi ve şirketlerin artan maliyetleri fiyatlara yansıtabilmesi yükselişte etkili oldu.

Şirketlerin üç ve beş yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentileri mart anketine göre 10 baz puan artarak yüzde 2,6'ya çıktı ve rekor seviyeye ulaştı. Bu görünüm, şirketlerin enflasyonun Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin üzerinde uzun süre kalmasını beklediğine işaret etti.

Petrol fiyatları baskı oluşturdu

Büyük şirketler, Mart 2027'de sona erecek mali yılda sermaye harcamalarını yüzde 11,5 artırmayı planlıyor. Piyasa beklentisi artışın yüzde 10,5 olması yönündeydi.

Buna karşılık şirketler, yükselen maliyetler ve savaşa bağlı olası tedarik kısıtlamaları nedeniyle üç ay sonraki iş koşullarının kötüleşmesini bekliyor.

Orta Doğu'daki çatışma, petrol fiyatlarını yükselterek enflasyonu artırırken, ithal yakıta bağımlı Japon ekonomisi üzerinde baskı oluşturdu. ABD ile İran arasında 15 Haziran'da sağlanan barış anlaşması küresel fiyat baskılarına ilişkin kaygıları azaltmasına rağmen, toptan eşya enflasyonu mayısta yüzde 6,3 ile üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Japonya Merkez Bankası yetkilisi, ankete katılan şirketlerin büyük bölümünün yanıtlarını 15 Haziran'daki ABD-İran barış anlaşmasından önce verdiğini belirtti.