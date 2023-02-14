Japonya'da büyüme beklentilerin altında kaldı

Japonya ekonomisi 2022 yılının son çeyrek döneminde büyüme piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Japonya Kabine Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılı dördüncü

çeyrek dönemde GSYH öncü ve rilerle bir önceki döneme göre yüzde 0,2 büyüdü. Piyasalarda beklenti yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

Aynı dönemde yıllık bazda ekonomide yüzde 0,6 büyüme yaşandı. Ancak bu piyasa tahmini olan yüzde 2,0'nin oldukça altında kaldı.

Ülkede iç talep yüzde 0,2 daralırken, dış talepte artış yüzde 0,3 ile sınırlı kaldı.

Hanehalkı tüketiminde piyasa beklentisi olan yüzde 0,5 artış gerçekleşti.