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Japonya’da büyüme endişeleri sürüyor

Japonya'da büyümenin yavaş seyrini önümüzdeki çeyreklerde de sürdürmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Japonya’da büyüme endişeleri sürüyor
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Capital Economics'ten Marcel Thieliant, Japonya ekonomisinin 3’üncü çeyrekte ivme kaybettiğini ve GSYH büyümesinin önümüzdeki çeyreklerde de bu yavaş seyrini sürdüreceğini savundu.

Thieliant, tüketici harcamalarının çeyrek bazda arttığını belirterek, “Bununla birlikte, ayrıntılar oldukça cesaret vericiydi” dedi.

Thieliant, merkez bankasının tüketici harcamalarındaki güçlenmeden cesaret alacağını düşünüyor ve gelecek ay bir faiz artırımı daha yapmasını bekliyor. Capital Economic, GSYH büyümesini 2025 yılında %0,8 ile potansiyel ile büyük ölçüde uyumlu olarak öngörmekte.

Ücret artışları önemli

State Street Global Advisors APAC ekonomisti Krishna Bhimavarapu ise Japonya'nın son GSYİH verilerinin yavaşlayan bir ekonomi ancak şaşırtıcı derecede dirençli bir özel tüketim gösterdiğini savundu. Bu durumun büyük teşvik ihtiyacını azaltabileceğini belirten Bhimavarapu, ancak bunun hala normalden daha büyük bir ek bütçe yoluyla sürdürüleceğini düşünüyor.

Bhimavarapu, GSYH verilerinin, Başbakan Shigeru Ishiba'nın yeni yönetimi tarafından da takip edilmesi muhtemel olan daha yüksek ücret artışının önemini vurguladığını da sözlerine ekledi.

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