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Japonya’da çekirdek enflasyon 10 ayın zirvesinde: BoJ verileri yükselişi gösterdi

Japonya'da çekirdek enflasyon ölçümü 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
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Japonya’da çekirdek enflasyon 10 ayın zirvesinde: BoJ verileri yükselişi gösterdi
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Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından, hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü, ocak ayında son 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (Çekirdek enflasyon ölçümü) ocak ayında bir önceki ayda gördüğü yüzde 1,9 seviyesinden yüzde 2,2'ye yükseldi.

Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Japonya'da geçen hafta açıklanan ocak ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları yüzde 3,1 ile son iki yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

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