Japonya’da çekirdek enflasyon 42 yılın zirvesinde

Japonya'da tüketici fiyatları için önemli bir gösterge olan çekirdek enflasyon, mayıs ayında son 42 yılın en hızlı artışını kaydederek enflasyonun beklenenden daha yüksek çıkması nedeniyle merkez bankasının karşılaştığı zorlukları arttırdı.

Enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakan ancak alkollü içecekleri içeren çekirdek tüketici fiyatları endeksi yıllık yüzde 4,3 oranında artarak Haziran 1981'den bu yana en hızlı yıllık artışı kaydetti.

14 aydır hedeften uzakta

Japonya'nın manşet enflasyon oranı mayıs ayında %3,2 olarak gerçekleşerek nisan ayında kaydedilen %3,5 seviyesinden geriledi.

Taze gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon da %3,2 ile nisan ayındaki %3,4'ün altında, ancak Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklediği %3,1'in biraz üzerinde gerçekleşti.

Bu rakam, tüketici fiyat endeksinin Japonya Merkez Bankası'nın %2'lik fiyat hedefinin üzerinde kaldığı 14’üncü ay oldu.