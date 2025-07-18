Japonya'da çekirdek enflasyon haziranda geriledi

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığının açıkladığı verilere göre, dalgalı taze gıda maliyetlerini kapsamayan çekirdek TÜFE, haziranda geçen yıla göre yüzde 3,3 arttı.

Mayısta, enflasyon art arda üçüncü ay yükselerek Ocak 2023'ten beri en yüksek seviye olan yüzde 3,7'ye ulaşmıştı.

Endekse ilişkin piyasa beklentisi haziranda çekirdek TÜFE'nin 3,3 artması yönündeydi. Taze gıda hariç enflasyonun 39 aydır art arda Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalması dikkati çekti.

Hazirandaki yüzde 3,3'lük çekirdek enflasyon gıda fiyatlarındaki ortalamanın üzerindeki artıştan kaynaklanmaya devam etti.

Japonya'nın artan pirinç fiyatları son aylarda gündemdeydi. Japon hükümeti temel gıda maddesi olarak tüketilen pirincin artan fiyatını kontrol altına almak için acil durum stoklarını serbest bırakmıştı. Bununla fiyatlar düşmeye başlamış olsa da yüksek seyretmeye devam ediyor.

Mayısta yıllık yüzde 101,7 artan pirinç fiyatları haziranda hafif bir gevşeme göstererek yıllık bazda yüzde 100,2 artış gösterdi.

Bu arada, taze gıda ve enerji fiyatlarını kapsamayan ve BoJ tarafından iç talep kaynaklı fiyatların bir ölçüsü olarak yakından takip edilen "çekirdek" enflasyon ise haziranda yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e yükseldi.

Haziran ayı çekirdek TÜFE verisi, BoJ’un kalıcı gıda enflasyonunun artan baskısıyla ABD gümrük tarifelerinin zayıf ekonomi üzerinde oluşturduğu riskleri dengelemede karşılaştığı zorluğu devam ettiğini gösterdi.

Japonya'da 20 Temmuz'da Danışman Meclisi (Sangiin) seçimleri yapılacak.

Öte yandan, siyasi belirsizlik ve daha gevşek maliye politikasına ilişkin endişeler Japon devlet tahvilleri üzerinde baskı oluşturuyor.

ING Güney Kore ve Japonya kıdemli ekonomisti Min Joo Kang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, genişlemeci maliye politikasına doğru bir kaymanın enflasyon beklentilerini yükseltebileceğini söyledi.

ABD ticaret politikasına ilişkin belirsizliğin BoJ'un faiz artırım kararlarında kilit faktör olduğunu vurgulayan Min, "Ancak tarife sorunları çözüldükten sonra harekete geçilmesini bekliyoruz. Seçim sonuçları ABD ile ticaret görüşmelerini önemli ölçüde yavaşlatacaktır. Seçim sonuçlarına bağlı olarak, gelecekteki ticaret görüşmeleri daha fazla zorlukla karşılaşabilir. BoJ'un ekim ayında 25 baz puanlık bir artış yapmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BoJ, son olarak haziranda temel faiz oranını değiştirmeyerek Ocak 2025’teki son artıştan bu yana aynı seviye olan yüzde 0,5'te bırakmıştı. Banka, geçen yıl negatif faiz politikasına son vermiş ve temel faiz oranını pozitif bölgeye döndürmüştü.