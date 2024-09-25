Japonya'da çekirdek enflasyon ölçümü sabit kaldı

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (Çekirdek enflasyon ölçümü) ağustos ayında bir önceki ay olduğu gibi yüzde 1,8 olarak belirlendi.

Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Japonya'da geçen hafta açıklanan temmuz ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 2,8 seviyesine, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yüzde 2,0' seviyesine çıktı.

Süpermarket satışları ağustosta arttı

Japonya'da temmuz ayında 16 ay sonra ilk kez gerileyen zincir marketlerin ciroları ağustos ayında yeniden toparlandı.

Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle yüzde 3,8 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık yüzde 1,0 düşüş yaşanmıştı.

Satışlar bir önceki aya göre ise yüzde 2,6 artış gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 108,7 milyar yene geldi.

Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık yüzde 4,9 düşüş kaydedildi.

Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışları yüzde 5,7, giyim ürünleri yüzde 0,3’e ev eşyası ürünleri satışları yüzde 7,4 arttı.

Rakamlar 47 şirketin 9 bin 277 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 24 adet artarken, geçen yılın aynı ayına göre 1.519 adet düşüş yaşandı.