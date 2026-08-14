Japonya'da çekirdek enflasyonun yüzde 1,8'e yükselmesi bekleniyor

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17 ekonomistin katıldığı Reuters anketine göre, enerji kalemlerini içeren ancak taze gıda fiyatlarını hariç tutan ülke çapındaki çekirdek tüketici fiyat endeksinin temmuzda yıllık bazda %1,8 artacağı tahmin ediliyor.

Çekirdek enflasyon haziran ayında %1,6 seviyesinde gerçekleşmişti. Beklentinin gerçekleşmesi halinde gösterge üst üste ikinci ay hızlanacak ancak Japonya Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin altında kalmayı sürdürecek.

Mizuho Securities piyasa ekonomisti Ryosuke Katagi, verilerin İran'daki kötüleşen durumun etkisinin kademeli olarak tüketici fiyatlarına yansımaya başladığına işaret etmesinin beklendiğini söyledi.

Japonya'da yıllık toptan eşya enflasyonu da temmuz ayında %7,2 seviyesinde yüksek seyrini koruyarak fiyat baskılarının genişlediğine işaret etmişti.

Enflasyona ilişkin beklentilerin yanı sıra, Japonya ve ABD'nin iki hafta önce değer kaybeden yeni desteklemek amacıyla attığı ortak adımlar da Japonya Merkez Bankası'nın faizleri daha hızlı ve daha fazla artırması gerekebileceğine yönelik piyasa beklentilerini güçlendirdi.

Piyasalarda BOJ'un bir sonraki faiz artırımını eylül ayında gerçekleştirebileceği beklentisi öne çıkıyor. Japonya Merkez Bankası haziran ayında faiz oranlarını 31 yılın en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Japonya İçişleri Bakanlığı temmuz ayı tüketici fiyatları verilerini 21 Ağustos Cuma günü yerel saatle 08.30'da açıklayacak.