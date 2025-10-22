Japonya'da, Çin üretimi 520 bin ürün geri çağrılacak

Firmanın ülke içindeki kolu "Anker Japan Co." açıklamasında, yangın riski nedeniyle biri batarya olmak üzere ülke içi satılan 4 ürünün geri çağırılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu ürünlerin bataryalarının, elektrot gövdesinin kesimi esnasında "küçük yabancı parçacıkların uygun bertaraf edilmediği bir ortamda montajlandığının" tespit edildiği aktarıldı.

Yangın riski nedeniyle firmanın iç soruşturma başlattığı kaydedilen açıklamada, "dış tedarikçinin üretim sürecinin yabancı maddelerle kirlenmiş olabileceği ihtimalinin" saptandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu durum, kullanım sırasında pil hücrelerinde dahili bir kısa devreye yol açmış olabilir, bu nedenle toplam 4 ürünü geri çağırmaya karar verdik." denildi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının (METI) açıklamasına göre, bu süreçte ülke genelinde yaklaşık 520 bin Anker ürünü geri çağrılacak.

Buna göre Anker üretimi PowerCore 10000 mobil batarya, Soundcore 3 ve Soundcore Motion X600 Bluetooth hoparlörler ile PowerConf S500 konferans hoparlörünün toplatılması kararlaştırıldı.