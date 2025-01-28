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Japonya'da enflasyon 6 ayın en zirvesinde

Japonya'da çekirdek enflasyon ölçümü 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
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Japonya'da enflasyon 6 ayın en zirvesinde
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Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından, hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü, aralık ayında son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (Çekirdek enflasyon ölçümü) aralık ayında bir önceki ayda gördüğü yüzde 1,7 seviyesinden yüzde 1,9'a yükseldi.

Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Japonya'da geçen hafta açıklanan kasım ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları yüzde 3,0 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmüştü.

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