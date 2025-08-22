Japonya'da enflasyon beklentilerin üzerinde kaldı

Cuma günü açıklanan resmi verilere göre, taze gıda hariç tutulan çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,1 arttı. Bu oran, hazirandaki yüzde 3,3’lük artıştan düşük olsa da, ekonomistlerin yüzde 3,0 beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Yavaşlamanın temel nedeni, geçen yıl enerji fiyatlarındaki ani artış nedeniyle oluşan baz etkisi oldu. Enerji fiyatları geçen yıla göre yüzde 0,3 düştü. Bu, Mart 2024’ten bu yana ilk yıllık düşüş oldu. Ancak gıda fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor. Taze gıda hariç gıda enflasyonu hazirandaki yüzde 8,2’den temmuzda yüzde 8,3’e yükselerek hanehalkı üzerindeki baskıyı artırdı.