  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Japonya'da enflasyon beklentilerin üzerinde kaldı
Takip Et

Japonya'da enflasyon beklentilerin üzerinde kaldı

Japonya’da tüketici enflasyonunun hızı, fiyat artışlarının yavaşlamasına rağmen Japonya Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde kaldı. Bu durum, merkez bankasının bu yıl bir kez daha politika faizini artıracağı yönündeki piyasa beklentilerine destek verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya'da enflasyon beklentilerin üzerinde kaldı
Takip Et

Cuma günü açıklanan resmi verilere göre, taze gıda hariç tutulan çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,1 arttı. Bu oran, hazirandaki yüzde 3,3’lük artıştan düşük olsa da, ekonomistlerin yüzde 3,0 beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Yavaşlamanın temel nedeni, geçen yıl enerji fiyatlarındaki ani artış nedeniyle oluşan baz etkisi oldu. Enerji fiyatları geçen yıla göre yüzde 0,3 düştü. Bu, Mart 2024’ten bu yana ilk yıllık düşüş oldu. Ancak gıda fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor. Taze gıda hariç gıda enflasyonu hazirandaki yüzde 8,2’den temmuzda yüzde 8,3’e yükselerek hanehalkı üzerindeki baskıyı artırdı.

Küresel Ekonomi
İsviçreli dev UBS'ten petrol fiyatı için yeni tahmin
Dev bankadan petrol fiyatı için yeni tahmin
ABD'de imalat sanayi PMI beklentileri aştı
ABD'de imalat sanayi PMI beklentileri aştı
ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda arttı
ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda arttı
Uluslararası Tahıl Konseyi küresel mısır ve buğday üretim tahminlerini yükseltti
Uluslararası Tahıl Konseyi küresel mısır ve buğday üretim tahminlerini yükseltti
AB ve ABD ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı
AB ve ABD ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı
Trump’ın milyon dolarlık gizli yatırımı şaşırttı! Serveti üçe katlandı
Trump’ın milyon dolarlık gizli yatırımı şaşırttı! Serveti üçe katlandı