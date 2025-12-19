  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Japonya’da enflasyon yaklaşık 4 yıldır hedefin üstünde gerçekleşiyor
Takip Et

Japonya’da enflasyon yaklaşık 4 yıldır hedefin üstünde gerçekleşiyor

Japonya’da çekirdek enflasyon kasım ayında yüzde 3 oldu. Enflasyon, BOJ’un yüzde 2 hedefinin üzerinde 44’üncü ayını tamamladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya’da enflasyon yaklaşık 4 yıldır hedefin üstünde gerçekleşiyor
Takip Et

Japonya’da taze gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE), kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 arttı. Açıklanan veriler, enflasyonun Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) yüzde 2 hedefinin üzerinde 44’üncü ayını tamamladığını gösterdi.

Sonuç, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti ve Ekim ayındaki yıllık artış oranıyla aynı seviyede kaldı.

Taze gıda ve yakıt fiyatlarını dışlayan, BOJ tarafından temel fiyat eğilimlerini ölçmek için yakından izlenen endeks ise kasım ayında yıllık bazda yüzde 3,0 yükseldi. Bu oran, ekim ayında kaydedilen yüzde 3,1’lik artışın hafif altında kaldı.

ABD'de enflasyon beklentilerin altında açıklandı: Altın ve gümüş fiyatları düştüABD'de enflasyon beklentilerin altında açıklandı: Altın ve gümüş fiyatları düştüEmtia Haberleri
Japonya Merkez Bankası'ndan (BOJ) tarihi adım: 30 yıl sonra faiz artışıJaponya Merkez Bankası'ndan (BOJ) tarihi adım: 30 yıl sonra faiz artışıKüresel Ekonomi

 