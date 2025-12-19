Japonya’da enflasyon yaklaşık 4 yıldır hedefin üstünde gerçekleşiyor

Japonya’da taze gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE), kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 arttı. Açıklanan veriler, enflasyonun Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) yüzde 2 hedefinin üzerinde 44’üncü ayını tamamladığını gösterdi.

Sonuç, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti ve Ekim ayındaki yıllık artış oranıyla aynı seviyede kaldı.

Taze gıda ve yakıt fiyatlarını dışlayan, BOJ tarafından temel fiyat eğilimlerini ölçmek için yakından izlenen endeks ise kasım ayında yıllık bazda yüzde 3,0 yükseldi. Bu oran, ekim ayında kaydedilen yüzde 3,1’lik artışın hafif altında kaldı.