Japonya’da enflasyon yılın en yüksek seviyesinde

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Japonya’da taze gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, ağustostaki yüzde 1,7 seviyesinden eylülde yüzde 2,1’e yükseldi. Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu gerçekleşen veri, fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti.

Manşet enflasyon da eylülde yüzde 2,1 olarak kaydedildi. Japonya Merkez Bankasının (BOJ) yakından takip ettiği, taze gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek-çekirdek enflasyon ise yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti.

Pirinç fiyatları geriledi, diğer ürünlerde artış sürdü

Capital Economics Asya-Pasifik Kıdemli Ekonomisti Abhijit Surya, taze gıda enflasyonundaki belirgin yavaşlamaya ve enerji fiyatlarındaki düşüşün devam etmesine rağmen genel enflasyonun hızlanmasına dikkat çekti.

Pirinç fiyatları yıllık bazda yüzde 20,6 geriledi. Buna karşın genel mal enflasyonu, ağustostaki yüzde 2,6 seviyesinden eylülde yüzde 2,8’e yükseldi.

Surya, enerji maliyetlerindeki şokun dolaylı etkilerinin fiyatlara yansımayı sürdürdüğünü belirtti. “Diğer sanayi ürünleri” enflasyonu ise yüzde 3,9’a çıkarak son 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Enerji sübvansiyonları fiyatları sınırladı

Japonya’da Takaichi yönetiminin uyguladığı sübvansiyonlar, İran savaşına rağmen tüketici enerji fiyatlarının yıl genelinde çoğunlukla gerilemesine katkı sağladı.

Eylülde enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 0,6 düşüş kaydetti. Ancak enerji maliyetlerindeki dolaylı etkilerin diğer ürün gruplarına yansıması, enflasyon üzerindeki baskının devam etmesine neden oldu.

Nikkei geriledi, yen güç kazandı

Japonya piyasalarında cuma günü aşağı yönlü bir seyir izlendi. Gösterge Nikkei 225 endeksi yüzde 1,62 gerilerken, yen dolar karşısında değer kazanarak 156,15 seviyesine yükseldi.