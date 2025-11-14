Japonya’da enflasyonun yeniden yükselmesi bekleniyor

Reuters’ın 18 ekonomistle gerçekleştirdiği ankete göre Japonya’nın ülke geneli çekirdek tüketici fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 3,0 artmış olabilir. Bu oran, eylülde kaydedilen yüzde 2,9’luk yükselişin ardından çekirdek enflasyonun üç ay sonra yeniden yüzde 3 bandına döneceğine işaret ediyor.

Çekirdek enflasyonun, Bank of Japan’ın yüzde 2 hedefinin üç yıldan fazladır üstünde kalması, piyasada yakın vadeli bir faiz artışı beklentisini canlı tutuyor. BOJ Başkanı Kazuo Ueda, perşembe günü yaptığı açıklamada merkez bankasının ücret artışları ve ekonomik iyileşmeyle desteklenen ılımlı enflasyonu hedeflediğini söyledi.

Analistler, ekim ayı enflasyonundaki beklenen hızlanmanın geçen yıl sağlanan yüksek kamu hizmeti sübvansiyonlarıyla yapılan karşılaştırmadan kaynaklandığını, buna karşın gıda enflasyonunun yavaşladığını belirtiyor. Mizuho Research & Technologies analistleri, "Geçen yazın sübvansiyonları daha büyüktü, bu nedenle enerji enflasyonu yukarı itti; buna karşılık pirinç fiyat artışlarının yatışmasıyla gıda fiyatları yavaşladı" değerlendirmesini yaptı.

İçişleri Bakanlığı, TÜFE verilerini 21 Kasım’da TSİ 02.30’da açıklayacak.