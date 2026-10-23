Japonya'da enflasyonun yükselmesi faiz artışı beklentisini güçlendirdi

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Cuma günü açıklanan resmi verilere göre, taze gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ağustostaki yüzde 1,7 seviyesinden eylülde yüzde 2,1'e yükseldi. Veri, piyasanın medyan beklentisiyle uyumlu gerçekleşti.

Enerji ve gıda hariç enflasyon yüzde 2,4'e çıktı

Taze gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan, BoJ'un talep kaynaklı fiyat baskılarını değerlendirmede yakından izlediği enflasyon göstergesi, ağustostaki yüzde 1,9 seviyesinden eylülde yüzde 2,4'e yükseldi.

Mal fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e, hizmet enflasyonu ise yüzde 1,2'den yüzde 1,5'e çıktı.

Hizmet fiyatlarındaki yükseliş, sıkı iş gücü piyasasında artan işçilik maliyetlerinin şirketler tarafından fiyatlara yansıtıldığına işaret etti.

Orta Doğu'daki çatışmaların yükselttiği enerji maliyetleri, zayıf yenin ithalat fiyatları üzerindeki etkisi ve yapay zeka talebinden kaynaklanan fiyat baskıları, hükümetin enerji sübvansiyonlarının etkisini sınırladı.

BoJ'un ekimde faizi sabit tutması bekleniyor

Japonya Merkez Bankası, eylül ayında politika faizini 31 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 1,25'e yükseltmişti.

BoJ'un 30 Ekim'de sona erecek iki günlük toplantısında faizleri sabit tutması, ancak enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelleyerek ilave sıkılaştırmaya hazır olduğu mesajını vermesi bekleniyor.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, geçen hafta enflasyonun hedefi aşmasına tolerans göstermeyeceklerini belirterek faiz artırımlarının devam edebileceğine işaret etmişti.

Piyasalar aralıkta faiz artışına yüzde 80 olasılık veriyor

Reuters anketine katılan çok sayıda ekonomist, BoJ'un aralık ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,50'ye çıkaracağını öngörüyor.

Piyasalarda aralık ayında faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlanıyor. Ekonomistler, nihai politika faizinin yüzde 1,75 veya yüzde 2 seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Sompo Institute Plus kıdemli ekonomisti Masato Koike, enerji maliyetleri ve ikincil fiyat etkilerinin enflasyonu hızlandırabileceğini, ancak ekimde üst üste ikinci faiz artırımına ihtiyaç bulunmadığını belirtti. Koike, sonraki artırımın aralıkta gerçekleşmesini bekliyor.

Faizlerin yüzde 2'nin üzerine çıkma riski

Capital Economics Asya-Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, önceki faiz artırımlarının ekonomiyi yavaşlattığına ilişkin sınırlı kanıt bulunduğunu belirterek, politika faizinin kendi yüzde 2'lik zirve tahminini aşma riskinin arttığını ifade etti.

Daiwa Securities ekonomisti Kento Minami ise BoJ'un yeni ekonomik görünüm raporunda yukarı yönlü enflasyon risklerini vurgulamayı sürdürmesinin erken faiz artırımını değerlendirmek için gerekçe oluşturabileceğini söyledi.

Ücret görüşmelerinde yüzde 6 zam talebi

Ekonomistler, BoJ'un faiz politikasında gelecek ilkbaharda yapılacak yıllık ücret görüşmelerinin belirleyici olacağını değerlendiriyor.

Japonya'nın en büyük işçi sendikaları konfederasyonu, perşembe günü açıkladığı müzakere stratejisi taslağında üyelerine yüzde 6 ücret artışı talep etmeleri çağrısında bulunurken, asgari hedefi yüzde 5 olarak belirledi.