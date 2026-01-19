Japonya'da erken seçim vergi indirimini gündeme taşıdı

Böyle bir indirim, devlet gelirlerinde büyük bir açık yaratma ve ülkenin zaten hassas durumdaki maliyesini kötüleştirme riski taşıyor. Bu beklenti, pazartesi günü 10 yıllık Japon devlet tahvili getirisini %2,23 ile 27 yılın zirvesine taşıdı.

Japonya'da gıda ürünlerine %8, diğer mal ve hizmetlere ise %10 tüketim vergisi uygulanıyor. Bu vergi, hızla yaşlanan nüfusta artan sosyal refah maliyetlerinin karşılanmasında kilit bir kaynak.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri Shunichi Suzuki, koalisyon ortağı Ishin ile gıda satışlarındaki %8'lik vergiyi iki yıllığına kaldırmayı hedefleyen anlaşmaya atıfta bulunarak, "Anlaşmada yazılı olanı samimiyetle gerçekleştirmek temel duruşumuzdur" dedi.

Başbakan Sanae Takaichi'nin önümüzdeki ay erken seçim çağrısı yaparken, gıda satışlarındaki %8'lik vergiyi geçici olarak kaldırmayı taahhüt edebileceği bildirildi. Ana muhalefet partisi de vergi indiriminin yararlarını kabul ettiğini açıkladı.

Takaichi, güçlü onay oranlarından yararlanarak şubat ayında erken seçime gidileceğini duyurmak için pazartesi akşamı bir basın toplantısı düzenleyecek.