Japonya’da faiz artışı beklentileri güçleniyor

Japon iş dünyasındaki iyimserlik faiz artışı beklentilerini güçlendiriyor.

Ekonomistler, BOJ'un Tankan araştırmasında görülen iş dünyası iyimserliğinin, iyileşmenin ve sermaye harcama planlarındaki yukarı yönlü revizyonların, Japonya Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında faiz artırma gerekçesini güçlendireceği görüşünde.

Norinchukin Araştırma Enstitüsü ekonomisti Takeshi Minami, "Temmuz-Eylül çeyreğinde büyüme negatif olsa da, Tankan araştırmasından gözlemlenen arz-talep dengesi iyileşme eğiliminde ve bu durumun altta yatan enflasyonu yükseltmeye devam etmesi bekleniyor" dedi.

Ancak, önümüzdeki mali yılda enflasyonun hafiflemesinin beklendiği göz önüne alındığında, bir sonraki artışın ardındaki para politikası sıkılaştırma hızının muhtemelen yavaş olacağını da vurguladı.