Japonya’da fiyat baskısı zayıflıyor, gözler BOJ’a çevrildi

Japonya’da çekirdek tüketici enflasyonu, ocak ayında yıllık bazda yüzde 2 artış göstererek BOJ'un hedef seviyesine ve iki yılın en düşük seviyesine geri geldi. Veriler, zayıflayan fiyat baskılarının, Japonya Merkezi Bankası'nın (BOJ) faiz artırım zamanlamasına ilişkin kararını karmaşıklaştırabileceğine işaret etti.

Çekirdek TÜFE aralık ayında yüzde 2,4 artmıştı.

Yakıt sübvansiyonları, benzin vergisi ek ücretlerinin kaldırılması ve geçen yılki gıda fiyatlarındaki sert artışın baz etkisi düşüşte etkili oldu. Manşet enflasyon ocak ayında yüzde 1,5’e gerileyerek aralıktaki yüzde 2,1’den düştü ve yaklaşık dört yıl sonra ilk kez yüzde 2 hedefinin altına indi.

Taze gıda ve enerji hariç tutulan, talep kaynaklı enflasyonu daha iyi yansıtan endeks ocak ayında yıllık yüzde 2,6 arttı. Bu oran Aralık ayındaki yüzde 2,9’dan ve Şubat 2025’te görülen düşük seviyeden aşağı geldi. Hizmet enflasyonu yüzde 1,4’te sabit kalırken özel hizmetlerde fiyat artışı yüzde 1,9’a geriledi.

Capital Economics'ten Abhijit Surya, "Fiyat baskılarının yumuşama işaretleri göstermesiyle BOJ'un faiz artırım döngüsüne devam etmek için acele etmeyeceğini, ancak koşulların yıl ortasına kadar faiz artırımı için olgunlaşacağını düşünüyoruz" dedi.

Piyasalar Nisan ayına kadar bir faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 70 oranında fiyatlarken, Daiwa Securities'den Toru Suehiro, "Ek faiz artırımı için engel yüksek. Mart veya Nisan ayında faiz artırımı olasılığını düşük görüyorum" dedi.