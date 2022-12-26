Japonya'da gevşek para politikası devam edecek

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, kısa vadede aşırı gevşek para politikasının sonlandırılmasını olası görmediğini ifade etti, ancak piyasalar ve yetkililer dikkatlerini daha çok Kuroda'nın görev süresi bittikten sonraki döneme yöneltti.

BOJ, geçen hafta 10 yıllık devlet tahvili getirileri için hedef aralığı genişleterek piyasaları şaşırtmıştı. BOJ'un bu adımı, uzun süredir devam eden aşırı gevşek para politikasının ekonomiye yüklediği maliyeti hafifletmek amacıyla attığı düşünülmüştü.

Kuroda, tahvil getiri bandı hakkındaki karara atıfta bulunarak, "Bu kesinlikle (gevşek para politikasını) sonlandırmaya yönelik bir adım değil. Merkez Bankası enflasyon hedefine, çalışan ücretlerindeki artış da dahil olmak üzere, istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde ulaşmak için (tahvil) getiri eğrisi kontrolü çerçevesinde uygulanan gevşek para politikasına devam edecektir" dedi.

Öte yandan, BOJ'da Kuroda'nın ardından gelecek yeni yönetimin tahvil getiri eğrisi kontrollerini kademeli olarak azaltacağı yönünde beklentilerle Japonya'nın devlet tahvili getirilerini yükseltmeye devam etti.

Kuroda'nın merkez bankası başkanı olarak beş yıllık ikinci dönemi Nisan 2023'te sona erecek.