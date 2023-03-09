Japonya'da GSYH negatif yönlü revize edildi

Japonya ekonomisi 2022 yılının son çeyrek döneminde final verilerle negatif yönde revize edildi.

Japonya Kabine Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, geride kalan

çeyrek dönemde GSYH bir önceki döneme göre değişim göstermedi. Piyasalarda

beklenti öncü verilerle yüzde 0,2 artış olarak tahmin edilen dönemde aynı seviyede artış olacağı yönündeydi.

Aynı dönemde yıllık bazda artış yüzde 0,6'dan yüzde 0,1'e revize edildi.

Piyasalar artışın yüzde 0,6 olacağı tahmininde bulunmuştu.

Nominal GSYH yüzde 1,3 artıştan yüzde 1,2 artışa revize edilirken, yurt

içi talep yüzde 0,2 düşüşten yüzde 0,3 düşüşe indirildi. Yurt dışı talep ise yüzde 0,3 artıştan yüzde 0,4 artışa çıktı.

Hanehalkı harcamaları yüzde 0,5 artıştan yüzde 0,3 artışa revize edildi.