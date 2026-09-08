Japonya’da güçlü büyüme faiz artışı beklentisini güçlendirdi

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Japonya ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde hız kazanması ve yenin dolar karşısında yaklaşık yedi ayın zirvesine tırmanması, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) eylül ayında faiz artırımına gidebileceği yönündeki piyasa beklentilerini güçlendirdi.

Japonya ekonomisi, şirket harcamalarındaki daralmanın ilk tahminden daha sınırlı kalmasıyla nisan-haziran döneminde beklentilerin üzerinde performans sergiledi.

Hükümetin açıkladığı revize verilere göre reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,4 arttı. İlk tahmin, büyümenin yüzde 1,1 olacağı yönündeydi.

Ekonomi, yıllıklandırılmamış olarak bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyürken nominal GSYH büyümesi yüzde 1,3'e revize edildi. GSYH deflatöründeki artış ise yüzde 2,6 seviyesinde sabit kaldı.

Sermaye yatırımlarındaki düşüş sınırlı kaldı

Revizyonun arkasındaki en belirleyici unsur sermaye harcamaları oldu. Şirket yatırımlarındaki çeyreklik düşüş, öncü verideki yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a revize edildi.

Japonya ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim ikinci çeyrekte değişim göstermezken kamu yatırımları yüzde 0,5 geriledi. Dış talep büyümeye 0,5 puanlık katkı sağladı. İç talebin etkisi eksi 0,1 puan olarak hesaplanırken stokların büyümeye katkısı 0,3 puan oldu.

Eylül ayında faiz artırımı beklentisi güçlendi

Daiwa Securities Kıdemli Ekonomisti Kento Minami, Orta Doğu'daki gelişmelere rağmen büyümenin bu seviyede gerçekleşmesini dikkate değer bulduğunu belirtti.

Piyasalar, verilerin ardından Japonya Merkez Bankasının eylül ayında faiz artırımına gitme olasılığını büyük ölçüde fiyatlıyor.

Politika yapıcılar yeni adımların zamanlamasını değerlendirirken Orta Doğu'daki gerilimleri, döviz kuru dalgalanmalarını ve yapay zeka bağlantılı talebi inceliyor.

Yen yedi ayın en yüksek seviyesine çıktı

Japonya Merkez Bankasının parasal sıkılaşmayı hızlandırabileceğine yönelik beklentiler ve yatırımcıların fonlarını ülkeye geri getirme ihtimali yendeki değer kazanımını tetikledi. Japon yeni, dolar karşısında şubat ayından bu yana ilk kez 152,89 seviyesine kadar yükseldi.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, yendeki sert yükselişin ardından Tokyo ile Washington'ın döviz piyasalarına yönelik yaklaşımlarının uyumlu olduğunu belirtti.

Katayama, temmuz sonundaki koordineli müdahaleden bu yana politika duruşlarında hiçbir değişiklik olmadığını ve düzenli piyasa hareketlerini sağlamak için ABD ile yakın iletişimin süreceğini kaydetti. Maliye Bakanı, belirli döviz kuru seviyeleri hakkında ise yorum yapmaktan kaçındı.