Japonya'da hizmet enflasyonu hızlandı

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BOJ verilerine göre hizmet üretici fiyat endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 3,6 yükseldi. Bu oran, hazirandaki yukarı revize edilmiş yüzde 3,4'lük artışın üzerinde gerçekleşirken, mayıstan bu yana en hızlı yükselişe işaret etti.

En dikkat çekici artış deniz taşımacılığında görüldü. Okyanus navlun maliyetleri temmuzda yıllık yüzde 67,4 yükselerek 1986'ya kadar uzanan veri setindeki en büyük artışı kaydetti. Orta Doğu'daki çatışmaların uzaması ve şirketleri daha pahalı alternatif deniz rotalarına yöneltmesi, taşımacılık maliyetlerini sert biçimde yukarı çekti.

Son verilerdeki revizyonlar da fiyat baskılarının ilk açıklanandan daha güçlü olabileceğini gösterdi. Nisan ayı hizmet fiyat artışı başlangıçta yüzde 3,0 olarak açıklanmış ancak daha sonra yüzde 3,6'ya revize edilmişti. Hazirana kadar olan önceki üç aya ilişkin verilerin de yukarı çekilmesi, temmuz rakamının ilerleyen dönemde yeniden revize edilebileceği ihtimalini artırdı.