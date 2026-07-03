Japonya'da hizmet sektörü haziranda yeniden büyümeye geçti

Japonya'da hizmet sektörü, mayıs ayındaki duraklamanın ardından haziranda yeniden genişleme kaydetti. Ancak Orta Doğu'daki gerilimler ve artan maliyet baskıları nedeniyle şirketlerin güveni sınırlı kaldı.

S&P Global nihai Japonya Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi, mayıs ayındaki 50,0 seviyesinden haziranda 52,2'ye yükseldi. Endekste 50,0'nin üzerindeki değerler sektörde büyümeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

15 ayın 14’ün büyüme

Haziran verisiyle hizmet sektöründe son 15 ayın 14'ünde büyüme kaydedildi. Mayıs ayı bu dönemde büyüme görülmeyen tek ay olurken, hazirandaki genişlemenin hızı sınırlı kaldı ve son bir yıllık ortalamanın hafif altında gerçekleşti.

Yeni iş hacmi, son iki yılın en hızlı artışlarından birini gösterdi. Buna karşılık yeni ihracat siparişlerindeki belirgin düşüş üçüncü ayına ulaştı. Bazı şirketler, yeni ürün tanıtımları ve etkinliklerin etkisiyle ulaştırma sektöründe talebin güçlendiğini bildirdi.

Girdi maliyetleri, petrol, enerji, gıda ve ücretlerdeki artışların etkisiyle Haziran 2022'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Müşterilere uygulanan mal ve hizmet fiyatlarındaki artış ise mayıs ayında görülen rekora yakın seviyeden geriledi.

İstihdam artışı sınırlı kaldı

İstihdam artışı mayıs ayındaki düşük seviyeden hızlanmasına rağmen sınırlı kaldı ve istihdamın arttığı son 10 aylık dönemin ortalamasının altında gerçekleşti.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Annabel Fiddes, büyüme ivmesinin iyileştiğini ancak savaş konusundaki belirsizlik ve yükselen giderlerin beklentiler üzerinde baskı oluşturması nedeniyle genel iş dünyası güveninin haziranda yalnızca sınırlı ölçüde güçlendiğini belirtti.

İmalat ve hizmet sektörlerini birlikte kapsayan Bileşik PMI ise mayıstaki 51,1 seviyesinden haziranda 52,8'e yükselerek son üç ayın en güçlü genişlemesine işaret etti.