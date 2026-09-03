Japonya'da hizmet sektörü hızlandı, faiz artışı beklentisi güçlendi

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S&P Global nihai Japonya Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzdaki 51,2 seviyesinden ağustosta 52,5'e yükseldi. Endeksin 50'nin üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor.

Yeni siparişler 26 aydır artıyor

Hizmet sektöründeki yeni iş hacmi, güçlü müşteri talebinin etkisiyle üst üste 26'ncı ay arttı. Yeni siparişlerdeki büyüme temmuzdaki 25 ayın en düşük seviyesinden toparlanırken, artış hızı 2026 ortalamasının hafif üzerine çıktı. Kamu sektörü projeleri ve müşteri taleplerindeki yükseliş de faaliyetlerdeki büyümeyi destekledi.

İyileşmenin büyük ölçüde iç talep kaynaklı olduğu görüldü. Yeni ihracat işleri ise art arda beşinci ay daraldı ve düşüş Kasım 2020'den bu yana en sert seviyede gerçekleşti.

İstihdam artışı son bir yılın en düşük hızında

Hizmet sektöründe istihdam üst üste 12'nci ay yükselmesine karşın artış sınırlı kaldı. İşe alımlar son bir yılın en düşük hızına geriledi. Bazı firmalar artan faaliyetleri desteklemek için çalışan sayısını artırırken, bazı şirketler gönüllü olarak ayrılan personelin yerine yeni çalışan almadı. Tamamlanmamış işlerde ise yalnızca hafif bir artış kaydedildi.

Satış fiyatlarında rekora yakın artış

Girdi maliyeti enflasyonu dört ayın en düşük seviyesine gerilese de son 3,5 yılın en hızlı artışları arasında kalmayı sürdürdü. Orta Doğu'daki savaş, buna bağlı arz kesintileri ve fiyat artışları ile zayıf yen, şirketlerin giderlerindeki yükselişle ilişkilendirildi.

Firmaların artan maliyetleri müşterilerine yansıtmasıyla satış fiyatları anket tarihindeki en yüksek ikinci hızda arttı. İmalat ve hizmet sektörleri birlikte değerlendirildiğinde mal ve hizmet satış fiyatları, yaklaşık 20 yıl önce başlayan bileşik veri serisinin en hızlı yükselişini kaydetti.

Bileşik PMI altı ayın zirvesinde

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan Bileşik PMI, temmuzdaki 52,7 seviyesinden ağustosta 53,5'e yükselerek son altı ayın en güçlü büyümesine işaret etti. İmalat PMI araştırması da fabrika üretimi ve yeni siparişlerde bir kez daha keskin artış kaydedildiğini gösterdi.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Annabel Fiddes, ağustos verilerinin Japonya hizmet sektöründe büyüme ivmesinin güçlendiğini gösterdiğini belirtti. Fiddes, devam eden maliyet baskılarının resmi enflasyonun gelecek aylarda daha da yükselebileceğine işaret ettiğini, daha güçlü büyümeyle birlikte bu görünümün Japonya Merkez Bankası'nın bir kez daha faiz artırması yönündeki gerekçeyi güçlendirdiğini söyledi.

İş dünyasının geleceğe yönelik güveni temmuza göre iyileşse de yakın dönem standartlarına göre düşük kaldı.