Japonya'da hizmetler sektörü büyümesi 13 ay sonra ilk kez durdu

S&P Global Japonya İmalat PMI endeksi Mayıs'ta 55,1'den 54,5'e geriledi. Fabrika üretim alt endeksi beşinci ay üst üste genişleme kaydetmekle birlikte büyüme hızı Nisan'a kıyasla yavaşladı. Üretimdeki süregelen artışın kısmen Orta Doğu savaşının tedarik zincirlerini bozması ve fiyatları yukarı çekmesi nedeniyle yapılan stok biriktirme çabalarından beslendiği belirtildi. Hizmetler PMI ise 51,0'den 50,0'ye inerek 13 aylık büyüme serisine son verdi. İmalat ve hizmetleri bir arada değerlendiren bileşik PMI 52,2'den 51,1'e düşerek beş ayın en düşük seviyesine geriledi.

Maliyet baskısı tüm özel sektörde belirgin biçimde yoğunlaştı. Orta Doğu çatışmasından kaynaklanan tedarik aksaklıkları ve hammadde sıkıntısına bağlı girdi fiyatları Ekim 2022'den bu yana en hızlı artışı kaydetti. İmalatçılar hizmetler sektörüne kıyasla çok daha sert bir maliyet artışıyla karşı karşıya kaldı. Artan maliyetlere yanıt olarak Japon şirketleri satış fiyatlarını yaklaşık 19 yıllık veri serisi boyunca görülmemiş bir hızla yükseltti; bununla birlikte fiyat artışı hızı girdi maliyeti enflasyonunun gerisinde kalmaya devam etti.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Annabel Fiddes, "Maliyet baskılarının artmaya devam etmesi ve talebin zayıflaması halinde iş dünyası güveni ve genel ekonomi önümüzdeki aylarda daha fazla baskı altına girebilir" dedi. Önümüzdeki yıla ilişkin iş dünyası güveni üç ayın en yüksek seviyesine çıksa da tarihsel olarak zayıf kalmaya devam etti; şirketler savaşın tedarik zincirleri ve enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini sürdürdü.