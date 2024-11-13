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Japonya’da hükümetten elektrik ve gazda vatandaşa destek

Japon hükümeti, elektrik ve gaz fiyatlarına sübvansiyon uygulamaya yeniden başlamayı değerlendiriyor.

Haber Merkezi
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Japonya’da hükümetten elektrik ve gazda vatandaşa destek
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Japon hükümeti, elektrik ve gaz fiyatlarına sübvansiyon uygulamasına gelecek yıl ocak ayından itibaren yeniden başlamayı ve mart ayına kadar devam ettirmeyi değerlendiriyor.

NHK'nın kaynak belirtmeden verdiği habere göre, hükümet, bu önlemi yakında tamamlanacak olan ekonomik teşvik paketine dahil etmek için iktidar partileri ve diğerleriyle koordinasyon halinde görüşmelerini sürdürüyor.

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