Japonya'da iflas eden şirket sayısı 24 aydır artıyor

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artarak 760 olduğu belirtildi. İflas eden şirket sayısı bir önceki ay 870, geçen yıl aynı ay 610 seviyesindeydi.

İflas sayısı Nisan ayları itibarıyla 4 yıl sonra ilk kez 700 seviyesini aştı.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 655 olarak açıklandı.

Şirketlerin batık borçları ise yüzde 54,7 azalarak 94,6 milyar yen seviyesine geriledi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 208,8 milyar yen seviyesindeydi.