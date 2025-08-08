  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Japonya'da iflas eden şirket sayısı yılın zirvesinde
Takip Et

Japonya'da iflas eden şirket sayısı yılın zirvesinde

Japonya’da iflas eden şirket sayısı, temmuz ayında üst üste ikinci ayda da artarak 956 ile bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu geçen yıl aynı ayda görülen 920'nin %3,9 üzerinde bir rakama denk geliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya'da iflas eden şirket sayısı yılın zirvesinde
Takip Et

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, Ocak-Temmuz 2025 dönemindeki toplam sayı ise, geçen yılın aynı dönemine 5 bin 807'ye göre 152 veya %2,6 artışla 5 bin 959 oldu.

Alts Inc., Sivil Rehabilitasyon Yasası'na başvuruda bulunarak, sekiz ay içinde halka açık bir şirketin ilk iflasını gerçekleştirdi.

Toplam yükümlülükler yıllık %78,6 gibi yüksek bir oranla düşüşle 166,5 milyar yen seviyesinde kaldı; u da yıllık bazda üst üste üçüncü ay düşüş anlamına geliyor.

İşgücü yetersizliği nedeniyle iflas edenlerin sayısı 49'a yükseldi, bu da önceki rekoru egale etti.

İflas nedenlerinde "zayıf satışlar" en yaygın neden olarak 778 şirket tarafından duyuruldu (geçen yılın aynı ayındaki 750'ye göre %3,7 artış) ve toplamın %81,4'ünü oluşturdu.

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde 90 adet "yüksek fiyat nedeniyle iflas" vakası tespit edildi ve toplam sayı 539'a ulaştı.

Demir cevherinde Çin'in çelik ihracatı etkisiDemir cevherinde Çin'in çelik ihracatı etkisiEmtia Haberleri

 

 

Küresel Ekonomi
Japonya Merkez Bankası, 'bekle ve gör' modandan çıkacak mı?
Japonya Merkez Bankası, 'bekle ve gör' modundan çıkacak mı?
İşte JPMorgan'ın Fed'den 'faiz' beklentisi
İşte JPMorgan'ın Fed'den 'faiz' beklentisi
Altın vadeli işlemleri ABD'nin külçe gümrük vergisi haberleriyle rekor kırdı
Altın vadeli işlemleri ABD'nin külçe gümrük vergisi haberleriyle rekor kırdı
ABD, bir kiloluk külçe altına gümrük vergisi koydu
ABD, bir kiloluk külçe altına gümrük vergisi koydu
Fed, eylülde faiz indirimi yapar mı?
Fed, eylülde faiz indirimi yapar mı?
ABD vergileri küresel otomotiv şirketlerine pahalıya patladı
ABD vergileri küresel otomotiv şirketlerine pahalıya patladı