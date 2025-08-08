Japonya'da iflas eden şirket sayısı yılın zirvesinde

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, Ocak-Temmuz 2025 dönemindeki toplam sayı ise, geçen yılın aynı dönemine 5 bin 807'ye göre 152 veya %2,6 artışla 5 bin 959 oldu.

Alts Inc., Sivil Rehabilitasyon Yasası'na başvuruda bulunarak, sekiz ay içinde halka açık bir şirketin ilk iflasını gerçekleştirdi.

Toplam yükümlülükler yıllık %78,6 gibi yüksek bir oranla düşüşle 166,5 milyar yen seviyesinde kaldı; u da yıllık bazda üst üste üçüncü ay düşüş anlamına geliyor.

İşgücü yetersizliği nedeniyle iflas edenlerin sayısı 49'a yükseldi, bu da önceki rekoru egale etti.

İflas nedenlerinde "zayıf satışlar" en yaygın neden olarak 778 şirket tarafından duyuruldu (geçen yılın aynı ayındaki 750'ye göre %3,7 artış) ve toplamın %81,4'ünü oluşturdu.

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde 90 adet "yüksek fiyat nedeniyle iflas" vakası tespit edildi ve toplam sayı 539'a ulaştı.