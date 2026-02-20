Japonya’da imalat PMI dört yılın en yüksek seviyesine çıktı

Japonya’da S&P Global'in açıkladığı imalat PMI endeksi, ocak ayındaki 51,5 seviyesinden 52,8'e yükselerek Mayıs 2022'den bu yana en güçlü büyümeye işaret etti.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler büyümeye işaret ediyor. Alt endekslerde fabrika çıktısı ve yeni siparişler büyümeyi sürdürürken, yeni ihracat siparişleri sekiz yılın en hızlı artışını kaydetti.

Hizmet sektörü güçlü performansını korudu

Hizmet sektörü PMI'ı da 53,7'den 53,8'e yükselerek güçlü performansını korudu ve Mayıs 2024'ten bu yana en hızlı büyümeyi gösterdi. İmalat ve hizmet sektörlerini birleştiren bileşik PMI ise 53,1'den 53,8'e çıkarak Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Annabel Fiddes, "İmalat sanayinde büyüme ivmesinde kayda değer bir iyileşme görüldü ve hizmet sektöründeki sağlam tempoyla genel olarak uyumlu bir tablo oluştu" dedi.

Maliyetlerde artış fiyatlara yansıyor

Ankete göre, iyileşen talep koşulları belirgin maliyet baskıları altındaki şirketlere fiyatlama gücü sağlarken, girdi maliyetlerindeki artış firmaları satış fiyatlarını Mayıs 2024'ten bu yana en hızlı oranda artırmaya yöneltti.

Japon firmaların gelecek iş aktivitesine ilişkin iyimserliği 15 ayın zirvesine çıkarken, şirketler yarı iletkenler ve yapay zekâ teknolojilerine yönelik güçlü talebin devam edeceğini öngörüyor. Bazı firmalar ise Başbakan Sanae Takaichi liderliğindeki iktidar koalisyonunun seçim zaferinin ardından görünüme ilişkin iyimser olduklarını belirtti.