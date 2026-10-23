Japonya'da imalat sanayi 7 ayın en düşük büyümesini gösterdi

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S&P Global tarafından açıklanan öncü verilere göre, Japonya İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylüldeki 54,1 seviyesinden ekimde 53,3'e geriledi.

Endeksin 50 seviyesinin üzerinde olması sektörde büyümeye, altında olması ise daralmaya işaret ediyor.

Üretim ve yeni siparişlerde artış yavaşladı

Ekim ayında imalat sanayi üretimi ve yeni siparişler mart ayından bu yana en düşük hızda arttı.

Japonya özel sektöründe yeni ihracat siparişlerindeki büyüme de son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

İmalat sanayinde istihdam ekim ayında ılımlı artış gösterirken, üreticilerin satın alma faaliyetlerini artırması sonucunda girdi stoklarında yaklaşık dört yılın en güçlü birikimi kaydedildi.

Hizmet sektörü PMI 52'ye yükseldi

İmalat sanayindeki yavaşlamaya karşılık hizmet sektöründe faaliyet artışı hızlandı.

S&P Global Japonya Hizmet Sektörü PMI, eylüldeki 51,3 seviyesinden ekimde 52,0'ye yükseldi.

Anket sonuçları, hizmet sektöründe ticari faaliyetlerin daha güçlü arttığını ve satış büyümesinin hızlandığını gösterdi.

Özel sektörde büyüme 19'uncu ayına ulaştı

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan S&P Global Japonya Bileşik PMI Üretim Endeksi, ekim ayında 52,3 seviyesinde değişmedi.

Böylece Japonya'da özel sektör faaliyetleri üst üste 19'uncu ayda büyüme kaydetti.

S&P Global Market Intelligence ekonomisti Usamah Bhatti, ekim ayı öncü PMI verilerinin Japonya genelinde ticari faaliyetlerdeki büyümenin bir önceki aya göre değişmediğini, ancak yılbaşından bu yana kaydedilen ortalamanın altında kalmaya devam ettiğini söyledi.

İstihdam artışı 14 ayın en düşük seviyesinde

Özel sektör genelinde yeni işlerdeki artış son üç ayın en düşük hızına gerilerken, ihracat siparişlerindeki büyüme dört ayın en düşük seviyesine indi.

İstihdam artışı son 14 ayın en düşük hızına yavaşladı. Şirketlerin gelecek 12 aya ilişkin güveni ise temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Girdi maliyetlerindeki artış hızlandı

Japonya'da ham madde ve iş gücü maliyetlerindeki yükselişin etkisiyle girdi fiyatlarındaki enflasyon ekim ayında hafif hızlandı.

Şirketler satış fiyatlarını artırmaya devam ederken, nihai ürün ve hizmet fiyatlarındaki artış hızı son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.