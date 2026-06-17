Japonya'da imalatçı güveni yükselmeye devam ediyor

Japonya'da imalatçıların ekonomiye güveni, yarı iletken talebinin kimya ve makine üreticilerini desteklemesiyle haziranda ikinci ay üst üste arttı.

Reuters Tankan anketine göre imalat sektörü güven endeksi, mayıstaki artı 8 seviyesinden haziranda artı 13'e yükseldi. Güçlü çip talebinden yararlanan sektörler artışa öncülük etti. Kimya sektörünün endeksi artı 6'dan artı 20'ye çıktı.

Elektronik ve makine şirketleri de yarı iletken pazarından gelen siparişlerde güçlü artış bildirdi. 3-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete, görüşü sorulan 490 şirketin 215'i yanıt verdi.

Endeksler, iyimser yanıtların oranından kötümser yanıtların oranının çıkarılmasıyla hesaplanıyor. Pozitif değerler, iyimserlerin çoğunlukta olduğunu gösteriyor.

Maliyetlere rağmen konut talebi güçlü kaldı

İmalat dışı sektörlerde güven endeksi, gayrimenkul ve inşaat sektörlerindeki güçlenmenin etkisiyle artı 29'dan artı 32'ye yükseldi. Artan maliyetlere rağmen konut talebinin güçlü kaldığı ve yeni projelerin sürdüğü belirtildi.

İmalatçıların güven endeksinin eylülde artı 13 seviyesinde kalması bekleniyor. İmalat dışı sektörlerin endeksinin ise jeopolitik riskler ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle artı 19'a gerileyeceği öngörülüyor.

Japon otomotiv üreticilerini de kapsayan ulaştırma makineleri sektörünün endeksinin, tedarik zinciri kesintilerine ilişkin kaygılarla hazirandaki artı 13'ten eylülde eksi 13'e düşmesi bekleniyor.

ABD ve İranlı yetkililer savaşı sona erdirecek bir çerçeve üzerinde anlaştıklarını açıklarken, anlaşmanın resmileşmesinin güveni destekleyebileceği, ancak tedarik zinciri sorunlarının çözülmesinin zaman alabileceği belirtildi.