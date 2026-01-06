Japonya’da iş dünyası ücret artışında ısrarını sürdürüyor

Japonya’da iş dünyasının önde gelen temsilcileri, ekonomide kalıcı güçlenme için ücret artışları ve yatırımların kritik önem taşıdığı mesajını verdi.

Japonya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kobayashi, güçlü bir ekonomi için reel ücret artışının sağlanması ve iç tüketimde toparlanmanın şart olduğunu vurguladı. Kobayashi, hanehalkı gelirlerindeki kalıcı artışın talebi destekleyerek büyümeyi daha dengeli hale getireceğini ifade etti.

Japon iş dünyasının en etkili lobilerinden Keidanren’in Başkanı Tsutsui ise deflasyondan tam çıkış için odağın yatırıma kaydırılması gerektiğini söyledi. Tsutsui, şirketlerin daha fazla yatırım yapmasının verimliliği artırarak ücret artışlarını ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyeceğini belirtti.

Japonya Kurumsal Yöneticiler Derneği Başkanı Yamaguchi de ücret artışlarına ilişkin iyimser bir tablo çizdi. Yamaguchi, dernek tarafından yapılan ankete göre üye şirketlerin yüzde 80’inden fazlasının bu yıl ücretleri geçen yılla aynı hızda ya da daha yüksek oranda artırmaya hazır olduğunu açıkladı. Bu eğilimin, ücret artışlarının yaygınlaşması ve iç talebin canlanması açısından önemli bir sinyal olarak değerlendirildiği belirtiliyor.